Milano Fashion Week | Gessica Notaro e Sabrina Salerno sfilano per Elisabetta Franchi

"Lo show va avanti, ma parte del mio cuore va a questa grande tragedia. Ho sempre sperato che in questo mondo, tutto questo non potesse accadere". Con queste parole pubblicate via social Elisabetta Franchi, a poche ore dal debutto della sfilata nel calendario moda donna della Milano Fashion Week, si stringe al dolore della tragedia in Ucraina. Leggere le terribili notizie della guerra di certo non predispone il nostro animo alla leggerezza della novità Fashion. Ma lo show continua e nonostante tutto Elisabetta Franchi con la sua nuova collezione Fall/Winter 2022-2023 riesce a portare un forte omaggio alla femminilità. La designer propone in passerella non solo modelle, ma anche donne vere, contemporanee, ma soprattutto di grande personalità e carisma.

