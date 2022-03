Milan-Inter, Skriniar: “Siamo meno brillanti, ce la giochiamo nel ritorno” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milan Skriniar, giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Inter, il derby di Milano, partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 marzo 2022), giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di, il derby dio, partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni....

