Milan-Inter, Perisic autentica bestia nera dei rossoneri: il motivo (Di martedì 1 marzo 2022) In vista del derby di domani sera contro l'Inter, il Milan dovrà fare attenzione ad Ivan Perisic, autentica bestia nera dei rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 marzo 2022) In vista del derby di domani sera contro l', ildovrà fare attenzione ad Ivandei

Advertising

Gazzetta_it : La Uefa scrive a Inter e Milan: 'Fair play finanziario non rispettato' - Inter : ?? | ARBITRO -1 al #DerbyMilano di #CoppaItaliaFrecciarossa, Mariani dirigerà #MilanInter ?? - capuanogio : #Inter, #Milan e #Roma hanno ricevuto comunicazione dalla #UEFA sul mancato rispetto dei limiti #FFP, entro un mese… - siamo_la_Roma : ?? Non è mica scomparso, il fair play finanziario ?? Circa 30 club non sono riusciti a rispettare i parametri di… - H0PESTR0M : Buongiorno stasera derby di coppa Inter-Milan -