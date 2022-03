Milan-Inter, infortunio muscolare per Romagnoli: entra Kalulu (Di martedì 1 marzo 2022) Tegola per Stefano Pioli. Nel corso del primo tempo di Milan-Inter, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022, il capitano rossonero Alessio Romagnoli ha accusato un problema all’adduttore sinistro e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Pierre Kalulu. Le condizioni del centrale difensivo del Milan verranno rivalutate nelle prossime ore, ma ovviamente è in forte dubbio la sua presenza per il big match scudetto contro il Napoli di domenica prossima. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Tegola per Stefano Pioli. Nel corso del primo tempo di, match valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2021/2022, il capitano rossonero Alessioha accusato un problema all’adduttore sinistro e ha chiesto il cambio. Al suo posto èto Pierre. Le condizioni del cle difensivo delverranno rivalutate nelle prossime ore, ma ovviamente è in forte dubbio la sua presenza per il big match scudetto contro il Napoli di domenica prossima. SportFace.

