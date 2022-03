Milan Inter 0-0 LIVE: iniziata la ripresa a San Siro (Di martedì 1 marzo 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022 tra Milan e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Inter si affrontano nel match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Inter MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Come prevedibile, Krunic va a schermare Brozovic. 5? Cross dalla trequarti per Dzeko che prova la sponda ma sbaglia misura e Maignan blocca. 8? Florenzi pesca splendidamente Krunic al limite dell’area ma il bosniaco bisticcia col pallone e Handanovic può controllare la rimessa dal fondo. 10? Handanovic gioca un pallone al limite dell’area su Brozovic che, pressato da Krunic, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San. 2? Come prevedibile, Krunic va a schermare Brozovic. 5? Cross dalla trequarti per Dzeko che prova la sponda ma sbaglia misura e Maignan blocca. 8? Florenzi pesca splendidamente Krunic al limite dell’area ma il bosniaco bisticcia col pallone e Handanovic può controllare la rimessa dal fondo. 10? Handanovic gioca un pallone al limite dell’area su Brozovic che, pressato da Krunic, ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - estanca_alessia : lo sai che ti amo @MattiaZenzola e farei DI TUTTO per te, ma scegliere fra inter e milan proprio no!! FORZA JUVEE???? - 2849Dama : Per ora : era meglio un film Di terza categoria. Vediamo il secondo tempo, Milan -Inter ?? -