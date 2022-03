Milan: infortunio per Romagnoli, può saltare il Napoli (Di martedì 1 marzo 2022) I rossoneri rischiano di andare al Maradona senza il difensore Nel corso del derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, valevole per la gara … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 marzo 2022) I rossoneri rischiano di andare al Maradona senza il difensore Nel corso del derby di Coppa Italia trae Inter, valevole per la gara … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Milan infortunio Milan: infortunio muscolare per Romagnoli, è in forte dubbio per Napoli Tegola in casa Milan che deve fare i conti con l'infortunio subito questa sera durante Milan - Inter da Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero si è fermato a causa di un problema muscolare all'adduttore che ...

