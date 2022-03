Milan, il Barcellona punta un big: la situazione (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan rischia di perdere un suo altro pezzo da novanta a parametro zero. Infatti, come noto da tempo, Kessie non rinnoverà e, dopo aver rifiutato tutte le proposte rossonere, cercherà una nuova sistemazione a giugno. Milan Kessie Barcellona La sua nuova casa potrebbe essere in Spagna, destinazione Barcellona. I blaugrana e nella fattispecie Xavi, hanno sempre mostrato grande interesse verso l’ivoriano che, a sua volta, ha ricambiato. Le due parti sembrano avere già un accordo verbale da qualche settimana, tuttavia dopo la Coppa d’Africa l’agente di Kessie sembra abbia alzato le pretese ma, nonostante ciò, sembra che l’affare andrà in porto. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo i casi di Donnarumma e Calhanoglu, ilrischia di perdere un suo altro pezzo da novanta a parametro zero. Infatti, come noto da tempo, Kessie non rinnoverà e, dopo aver rifiutato tutte le proposte rossonere, cercherà una nuova sistemazione a giugno.KessieLa sua nuova casa potrebbe essere in Spagna, destinazione. I blaugrana e nella fattispecie Xavi, hanno sempre mostrato grande interesse verso l’ivoriano che, a sua volta, ha ricambiato. Le due parti sembrano avere già un accordo verbale da qualche settimana, tuttavia dopo la Coppa d’Africa l’agente di Kessie sembra abbia alzato le pretese ma, nonostante ciò, sembra che l’affare andrà in porto. Edoardo Ciccarelli

