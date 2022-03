Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Crespo: '#Maldini vero capitano. Aveva dolori tremendi, eppure...' - MilanPress_it : Le parole dell'ex attaccante sull'attuale direttore tecnico del Milan #Crespo #Maldini - sportli26181512 : Crespo: 'Maldini aveva dolori tremendi alle ginocchia, ma era in campo a lottare': Intervistato dalla Gazzetta dell… - notizie_milan : Crespo ricorda la finale di Istanbul: “Festeggiamenti all’intervallo? Balle!” - gilnar76 : Crespo torna su Istanbul: «Festeggiamenti nell’intervallo? Balle. Ricordo che Maldini…» #Acmilan #Milan #Seriea… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Crespo

...ed infine trionfare per 3 - 0 in finale contro l'Olympique Marsiglia grazie ai gol di Hernan,... Per l'Italia c'erano Roma e, con alterne fortune: i giallorossi eliminarono lo Shakhtar ...... racconta Hernán. Nel 1999 Carlo Ancelotti va ad allenare la Juventus e si ritrova in una ... Tutte le vittorie e tutta la bellezza deldi quegli anni cominciano con Ancelotti che parla con ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hernand Crespo ha speso parole d’elogio per Paolo Maldini: "Al Milan ci sono stato solo una stagione, ma lui è stato il primo a darmi ...L'ex giocatore di Milan e Inter Hernan Crespo ha parlato alla Gazzetta dello Sport di due suoi ex compagni di squadra. Su Paolo Maldini ha detto: "In ...