Meteo martedì: impulso freddo dai Balcani, con neve anche in pianura. Ecco dove (Di martedì 1 marzo 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L'area di bassa pressione che segna il passo sulla Penisola Balcanica è alimentata da un vasto serbatoio di aria gelida che staziona sull'Europa centro-orientale e che nelle prossime ore riuscirà a condizionare il tempo anche su parte delle nostre regioni, estendendosi verso ovest con moto retrogrado. Si tratta di un'offensiva invernale proprio a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, che si concretizzerà con una decisa diminuzione delle temperature sull'Italia e con fenomeni di instabilità che assumeranno carattere nevoso fino a quote basse martedì sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, quando il fronte freddo proveniente dai Balcani avrà attraversato l'Adriatico e raggiunto lo Stivale. Rimarranno più riparate invece le ...

