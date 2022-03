Meteo Italia, le previsioni di oggi e dei prossimi giorni (1-4 marzo 2022): freddo e neve fino in pianura (Di martedì 1 marzo 2022) Meteo. Un’intensa corrente di aria fredda proveniente dalla Russia continua ad affluire verso la nostra Penisola. In realtà il movimento costante e continuo di queste masse gelide sarebbe già iniziato nelle scorse 48 ore, e ora stanno influenzando di molto il quadro Meteo e climatico in tutto il Paese. Inevitabili sono le conseguenze sulle temperature medie generali in tutte le regioni. Anche nei prossimi giorni, l’andamento non sarà dei migliori, e continueremo a soffrire il brusco calo delle temperature. Il Meteo per il martedì grasso Particolarmente fredda sarà la giornata di oggi, martedì 1 marzo, per la quale si attende un nuovo impulso di freddo intenso, destinato a riportare nuovamente instabilità. Temperature medie in discesa in modo omogeneo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022). Un’intensa corrente di aria fredda proveniente dalla Russia continua ad affluire verso la nostra Penisola. In realtà il movimento costante e continuo di queste masse gelide sarebbe già iniziato nelle scorse 48 ore, e ora stanno influenzando di molto il quadroe climatico in tutto il Paese. Inevitabili sono le conseguenze sulle temperature medie generali in tutte le regioni. Anche nei, l’andamento non sarà dei migliori, e continueremo a soffrire il brusco calo delle temperature. Ilper il martedì grasso Particolarmente fredda sarà la giornata di, martedì 1, per la quale si attende un nuovo impulso diintenso, destinato a riportare nuovamente instabilità. Temperature medie in discesa in modo omogeneo ...

