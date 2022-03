Meteo | breve tregua dal maltempo | nuova sferzata gelida nel weekend

(Di martedì 1 marzo 2022) L’avvio del mese di marzo, in netta controtendenza rispetto a febbraio, sta dimostrando che l’inverno non è ancora finito. Ilpotrebbe continuare per diversi giorni colpendo soprattutto l’area adriatica e il Nord-Est. Nelaltra aria fredda invaderà il nostro Paese con l’occasione di nuovi episodi nevosi. Due giorni diMercoledì e giovedì è atteso un miglioramento del tempo con spazi più soleggiati e venti in attenuazione. Si smorzeranno le correnti gelide, e il sole tornerà protagonista ovunque con temperature in aumento. Faranno eccezione i valori notturni che continueranno a rimanere assai gelidi sui fondo valle alpini, su molte aree della Val Padana e nelle zone interne del Centro. Le previsioni di mercoledì 2 marzo Al Nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Nuvolosità serale sulla Liguria. Massime in ...

L'avvio del mese di marzo, in netta controtendenza rispetto a febbraio, sta dimostrando che l'inverno non è ancora finito. Il maltempo potrebbe continuare per diversi giorni colpendo soprattutto l'...Il clima è quello giusto per pensare alla bella stagione e Sanremo sta approfittando delfavorevole per rifare il look alle spiagge in vista dell'estate. Palazzo Bellevue sta ...piùche si ...La situazione. L'Italia è interessata in queste ore da correnti molto fredde di origine russa che stanno portando la neve fino a quote molto basse al Centro-Sud, localmente fin sulla costa. Al Nord in ...L’attacco gelido proveniente dai Balcani ha fatto crollare le temperature sull’Adriatico con neve che è caduta fino in pianura. Mercoledì e giovedì assisteremo ad un parziale miglioramento ma sempre i ...