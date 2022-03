Mertens ‘veggente’ | con una foto aveva caricato Fabian | “Esulteremo così”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 marzo 2022) Driesè uno dei leader dello spogliatoio del Napoli. Anche se sta giocando poco il suo apporto alla squadra resta alto, in termini di leadership. L’attaccante belga è molto legato alla maglia azzurra ed il suo sogno è quello di vincere lo scudetto con il Napoli. Un obiettivo è che diventato più concreto dopo la vittoria con la Lazio, in cui è scattata una nuova convinzione per gli azzurri.Ruiz esultano dopo un gol.In quella garaha ‘profetizzato’ una grande gioia per il Napoli, tanto che ha mandato aRuiz unacon la scritta: “anche domenica”. “Un modo per caricarsi, da ottimo psicologo Ciro sapeva quanto l’amico stesse soffrendo dopo l’orrendo giovedì di Coppa.ha ...