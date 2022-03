(Di martedì 1 marzo 2022) Colpo a vuoto per ildelle due ruote a febbraio 2022 . " Non un'effettiva battuta d'arresto nella domanda, ma piuttosto anche la conseguenza reale delle difficoltà globali di ...

Paolo Magri , presidente Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commenta così i dati del, scooter e ciclomotori diffusi in serata dall'associazione, che ...Dopo un 2021 chiuso con un robusto +21,2%, che ha riportato le immatricolazioni a livelli pre - pandemia, ilitaliano delleperde il 4,8% nel mese di febbraio, soprattutto per colpa dei problemi di approvvigionamento. "Non è un'effettiva battuta d'arresto nella domanda, ma piuttosto la ...Mercato moto rallenta a febbrario con un 4,8%. l presidente dell’associazione, Magri: sul calo delle immatricolazioni, in particolare degli scooter, pesano i problemi di approvvigionamento e le commes ...Battuta di arresto nelle immatricolazioni del mese di febbraio (-4,8%), con gli scooter in negativo a doppia cifra. Tuttavia escludendo le commesse di Poste Italiane il totale risale a +3,3%. Moto più ...