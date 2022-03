Mercati cripto hanno liquidato 300mln$, un trader Theta ha perso 11mln$ (Di martedì 1 marzo 2022) Più di 70.000 trader sono stati liquidati nelle ultime 24 ore. La perdita di un singolo trader ha contribuito a quasi il 95% di tutte le liquidazioni sulla rete Theta. Giovedì scorso, quando la Russia ha annunciato la sua "operazione militare" in Ucraina, i Mercati di Bitcoin e criptovalute sono crollati in modo massiccio, con molti trader che sono andati nel panico. La ripresa, tuttavia, non ha richiesto molto tempo visto che i Mercati sono aumentati a dismisura nella nuova settimana, guidati da Terra (LUNA). Dopo aver superato la sua regione di consolidamento di circa 38.000$, il Bitcoin ha iniziato a ruggire verso l'alto. Ha guadagnato oltre il 15% nelle ultime 24 ore poiché ora viene scambiato 44.263$, un picco di oltre 10.000$ in meno di una settimana. Le ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 1 marzo 2022) Più di 70.000sono stati liquidati nelle ultime 24 ore. La perdita di un singoloha contribuito a quasi il 95% di tutte le liquidazioni sulla rete. Giovedì scorso, quando la Russia ha annunciato la sua "operazione militare" in Ucraina, idi Bitcoin evalute sono crollati in modo massiccio, con moltiche sono andati nel panico. La ripresa, tuttavia, non ha richiesto molto tempo visto che isono aumentati a dismisura nella nuova settimana, guidati da Terra (LUNA). Dopo aver superato la sua regione di consolidamento di circa 38.000$, il Bitcoin ha iniziato a ruggire verso l'alto. Ha guadagnato oltre il 15% nelle ultime 24 ore poiché ora viene scambiato 44.263$, un picco di oltre 10.000$ in meno di una settimana. Le ...

