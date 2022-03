(Di martedì 1 marzo 2022) Anzitutto una questione di metodo. Giorgiarisponde all’intervento del premieralla Camera sull’invasione russa dell’Ucraina ponendo una questione fondamentale. “Questo parlamento voterà il suo primo indirizzo quando è stato decretato uno stato di emergenza che nessuno ha discusso”. Prosegue la leader di FdI: “Se avete varato un nuovo stato di emergenza, come minimo va rimosso immediatamente lo stato di emergenza relativo al Covid“, ha precisato guardando dritta verso i banchi del governo. “E’ grottesca una nazione in cui ci sono contemporaneamente due stati di emergenza, soprattutto in una democrazia”. Ucraina,: “Risposta compatta a un’ aggressione militare inaccettabile” Una questione non secondaria a cui segue un intervento vibrante sulla guerra scoppiata alle porte d’Europa. “Questo è il tempo del coraggio, ...

Advertising

Pinucci02333949 : RT @CarlaKaky: Costituzione sputata calpestata e gettata nel cesso. Inviate armi, navi da guerra e soldati in Ucraina. Draghi, Conte, Salvi… - SecolodItalia1 : Meloni a Draghi: Noi contro i carri armati fin dal ’56. Siamo rimasti dalla stessa parte della libertà (video)… - Milady187242253 : RT @ArmoniosiAccent: #Statodiemergenza fino al 31 dicembre. Immaginatevi quanti dpcm farà #Draghi senza nessuna opposizione, perché con la… - GandalfRevn : RT @CarlaKaky: Costituzione sputata calpestata e gettata nel cesso. Inviate armi, navi da guerra e soldati in Ucraina. Draghi, Conte, Salvi… - Max_Tacconi : RT @ArmoniosiAccent: #Statodiemergenza fino al 31 dicembre. Immaginatevi quanti dpcm farà #Draghi senza nessuna opposizione, perché con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Draghi

Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia, parlando in aula a Montecitorio nel corso delle dichiarazioni di voto sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mariosull'invasione russa ...Così la leader di FdI Giorgiain dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni del premier Mariosulla crisi in Ucraina. 'Noi abbiamo assicurato lealtà in questa ...La capa di Fratelli d'Italia usa la guerra per cavalcare le sue politiche filo-novax, e anche il pacifico Letta reagisce a tono ...magari facendo il contrario con chi profugo non è" dice Giorgia Meloni nel suo intervento alla Camera, in dichiarazioni di voto, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull'Ucraina. "Questo è ...