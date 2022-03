Melegnano, al via la nuova gestione del servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade, targato CEM Ambiente (Di martedì 1 marzo 2022) Fra le novità l’introduzione della raccolta multipak di plastica, metallo e Tetra Pak®, la raccolta del vetro settimanale, l’ampliamento degli orari e dei giorni di apertura della piattaforma ecologica, da oggi aperta anche di sabato Leggi su 7giorni.info (Di martedì 1 marzo 2022) Fra le novità l’introduzione dellamultipak di plastica, metallo e Tetra Pak®, ladel vetro settimanale, l’ampliamento degli orari e dei giorni di apertura della piattaforma ecologica, da oggi aperta anche di sabato

