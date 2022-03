Matteo Berrettini | che schiaffo a Jannik Sinner | nero su bianco | ecco il padrone del tennis italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Daniil Medvedev è il 27esimo numero uno delin classifica mondiale, interrompendo dopo 18 anni e tre mesi il dominio dei Fab Four (Federer, Nadal, Murray, Djokovic). Il russo scalza dunque dal trono il serbo Novak, secondo. Non si tratta comunque dell'unica variazione nella top ten. Se il tedesco Alexander Zverev si mantiene sul terzo gradino del podio, alle sue spalle si porta invece lo spagnolo Rafa Nadal che scavalca al quarto posto il greco Stefanos Tsitsipas. Il successo nel "500" di Dubai permette all'altro russo, Andrey Rublev, di riprendersi la sesta poltrona a scapito di. Il polacco Hubert Hurkacz, grazie alla semifinale negli Emirati, sopravanza per appena un punto l'amico, al momento 11esimo. Per quanto riguarda gli altri italiani, ...