Matera (FdI) respinge le accuse di Lega e Fi: "Contro di me acredine personale che non c'entra con la politica" (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano a essere tribolate le vicende interne al centrodestra sannita. Pochi minuti fa la nota con cui i coordinatori di Forza Italia e Lega hanno stigmatizzato l'annunciata assenza di Fratelli d'Italia a un interpartitico in programma domani. Assenza che per berlusconiani e salviniani è da relazionare a quanto accaduto per l'Eic, dove il sindaco di Bonea Roviezzo – fedelissimo del segretario di Fdi Mimmo Matera – si è guadagnato un posto nel listone coordinato da Mastella (leggi qui la nota di Fi e Lega). Interpretazione che Matera respinga prontamente: "Non capisco questa acredine personale nei miei confronti che nulla ha di politico. Forse i presunti alleati intendono fare sponda a qualcuno che vuole lanciare l'OPA su Fratelli d'Italia che conferma la ...

