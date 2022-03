Massimo Arciulo co-Ceo di Linkem: guiderà il progetto della prima rete 5G wholesale europea (Di martedì 1 marzo 2022) “Massimo Arciulo, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza in primarie aziende italiane e multinazionali del calibro di Tim, Poste Italiane, Vimplecom e Alitalia, è il nuovo co-Ceo di Linkem”. Ad annunciarlo è Davide Rota, fondatore e già Amministratore delegato e membro del board del Gruppo di Telecomunicazioni che ha rivoluzionato il settore della connettività Fixed Wireless (Fwa). A fine 2021 Linkem ha annunciato gli obiettivi del nuovo piano industriale basato, si legge in una nota, “sulla differenziazione della gestione delle attività infrastrutturali connesse allo sviluppo della rete 5G, rispetto a quelle del ramo commerciale retail, che sono in procinto di essere fuse con Tiscali entro il primo semestre ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “, esperto del mondo telco con più di 20 anni di esperienza inrie aziende italiane e multinazionali del calibro di Tim, Poste Italiane, Vimplecom e Alitalia, è il nuovo co-Ceo di”. Ad annunciarlo è Davide Rota, fondatore e già Amministratore delegato e membro del board del Gruppo di Telecomunicazioni che ha rivoluzionato il settoreconnettività Fixed Wireless (Fwa). A fine 2021ha annunciato gli obiettivi del nuovo piano industriale basato, si legge in una nota, “sulla differenziazionegestione delle attività infrastrutturali connesse allo sviluppo5G, rispetto a quelle del ramo commerciale retail, che sono in procinto di essere fuse con Tiscali entro il primo semestre ...

