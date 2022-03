Martina Franca | tenta il ritorno Paolo Chiafele Cure per bambini ucraini ammalati | iniziativa solidale Società operaia e gruppo Amici di Lourdes

Advertising

Puglialover : @rosmarino491 Certo che si può. Martina Franca??? - Grottaglie : Bufera di neve a Martina Franca e in provincia di #Taranto. 1 Marzo 2022 - - haysam58461300 : Buongiorno da Martina Franca, Puglia ???????????? - AngelaRosa2311 : Martina Franca, Ta, Puglia ???? Adesso!!! ??????? - AngelaRosa2311 : Martina Franca, Ta, Puglia ???? -

In provincia di Bari sono stati sequestrati 7 Kg di salumi in vendita come 'Capocollo diDop' pur non essendo riconosciuta la denominazione di origine; altresì, presso un frantoio ...In provincia di Bari sono stati sequestrati 7 Kg di salumi in vendita come "Capocollo diDop" pur non essendo riconosciuta la denominazione di origine; altresì, presso un frantoio ...Con un convoglio internazionale tentank di lasciare l’Ucraina, in pullman, vari italiani. Fra essi Paolo Chiafele, salumaio di Martina Franca molto presente in questi giorni in collegamento dalla zona ...Una maxi operazione dei carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare ha portato al sequestro di numerosi falsi prodotti Dop.