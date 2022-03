(Di martedì 1 marzo 2022). La citttà dell'Ucraina sud-orientale,scalo portuale sul Mar d'Azov, è finita in queste ore nel mirino dell'esercito russo e...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ci vogliono anche 18 ore tra scali improbabili e rotte modificate per aggirare i divieti delle sanzioni. Ma torniam… - rtl1025 : ???? La città di #Mariupol, centro ucraino sul mar d'Azov a poche decine di chilometri dalle autoproclamate repubblic… - _Nico_Piro_ : Aggiornamento: una colonna di carri russi - vedi video sotto - è arrivata a Berdiansk (chiudendo ulteriormente Mari… - AlessioEsp7 : RT @ilmessaggeroit: Mariupol sotto assedio: l'attacco 'a tenaglia' di russi e indipendentisti. Ecco perché è così importante per Putin http… - Francesco_Rizz_ : RT @putino: Mariupol sotto attacco di razzi GRAD russi. -

Ultime Notizie dalla rete : Mariupol sotto

L'importante città di, da giorniattacco, è senza elettricità. Loading... Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev, interrompendo la trasmissione dei canali ...pesante attacco russo, con le esplosioni che si moltiplicano di ora in ora e toccano anche : ... ad est della Crimea, sul quale si affaccia tra l'altro. L'aviazione russa ha compiuto un ...Mariupol è sotto assedio. La citttà dell'Ucraina sud-orientale, importante scalo portuale sul Mar d'Azov, è finita in queste ore nel mirino dell'esercito russo ...Nelle ultime ore, la Russia ha proseguito il suo assedio in Ucraina, prendendo di mira le città di Kharkiv e Mariupol.