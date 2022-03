Malattie rare: 'Manifesto' per migliorare cure insufficienza intestinale cronica (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Un 'Manifesto', condiviso da pazienti, clinici e rappresentanti delle Istituzioni, per migliorare il percorso di cura dei pazienti con insufficienza intestinale cronica benigna (Iicb) al fine di garantire un accesso tempestivo e uniforme sul territorio nazionale ai trattamenti diagnostici e terapeutici. Il 'Manifesto' dedicato alla malattia - che si verifica quando l'intestino non è più in grado di nutrire l'organismo, e se non trattata, causa la morte per denutrizione - è stato presentato oggi, alla Camera dei Deputati, in una iniziativa di sensibilizzazione istituzionale, promossa in occasione della Giornata nazionale dedicata all'Iicb, dall'associazione 'Un Filo per la Vita Onlus'. Obiettivo: richiamare l'attenzione sul percorso assistenziale dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Un '', condiviso da pazienti, clinici e rappresentanti delle Istituzioni, per miglioil percorso di cura dei pazienti conbenigna (Iicb) al fine di garantire un accesso tempestivo e uniforme sul territorio nazionale ai trattamenti diagnostici e terapeutici. Il '' dedicato alla malattia - che si verifica quando l'intestino non è più in grado di nutrire l'organismo, e se non trattata, causa la morte per denutrizione - è stato presentato oggi, alla Camera dei Deputati, in una iniziativa di sensibilizzazione istituzionale, promossa in occasione della Giornata nazionale dedicata all'Iicb, dall'associazione 'Un Filo per la Vita Onlus'. Obiettivo: richiamare l'attenzione sul percorso assistenziale dei ...

