M5S, Gaudiano: "Alta velocità, opera strategica per interconnettere territori ed economie"

Salerno – "L'inserimento, tra gli interventi strategici del PNRR, di un progetto di fattibilità per una linea ferroviaria Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, dimostra l'attenzione del Governo per il Sud del Paese, oltre che rappresentare un'importante prospettiva di sviluppo di territori da grandi potenzialità attrattive. L'ultima buona notizia è la previsione di un terminal a Padula-Buonabitacolo, nel Vallo di Diano. Uno snodo fondamentale, tenuto conto della vicinanza con lo svincolo autostradale. Sulla scorta delle indicazioni recepite, abbiamo per questo avviato una campagna di ascolto e di confronto con amministratori pubblici e comitati di cittadini delle aree interessate, con l'obiettivo di formulare ulteriori proposte tese ad arricchire un'opera strategica per ...

