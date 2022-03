Lusso e supercar/9 - Ferrari, quando il Cavallino è su misura (Di martedì 1 marzo 2022) La Ferrari è il marchio sportivo che più di ogni altro ha evoluto il concetto di "auto su misura". I bolidi del Cavallino possono essere configurati a immagine e somiglianza del (fortunato) proprietario, sin nei minimi dettagli: oltre al normale catalogo dei contenuti opzionali, infatti, ci sono i cosiddetti allestimenti speciali, attraverso cui i Ferraristi possono creare con programmi a livelli crescenti di esclusività vetture ancora più in linea con i loro gusti. Indispensabile il supporto di un team di esperti, presenti nelle concessionarie e nei tre centri gestiti direttamente dalla Casa e dotati di un atelier dedicato, situati a Maranello, New York e Shanghai. Come dal sarto. All'apice dell'offerta bespoke figura il programma Tailor Made, che assicura una personalizzazione sartoriale e che affonda le proprie ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) Laè il marchio sportivo che più di ogni altro ha evoluto il concetto di "auto su". I bolidi delpossono essere configurati a immagine e somiglianza del (fortunato) proprietario, sin nei minimi dettagli: oltre al normale catalogo dei contenuti opzionali, infatti, ci sono i cosiddetti allestimenti speciali, attraverso cui isti possono creare con programmi a livelli crescenti di esclusività vetture ancora più in linea con i loro gusti. Indispensabile il supporto di un team di esperti, presenti nelle concessionarie e nei tre centri gestiti direttamente dalla Casa e dotati di un atelier dedicato, situati a Maranello, New York e Shanghai. Come dal sarto. All'apice dell'offerta bespoke figura il programma Tailor Made, che assicura una personalizzazione sartoriale e che affonda le proprie ...

Advertising

Luxgraph : The One, tra lusso, comfort e 50 supercar: in vendita la villa più cara del mondo - MaxOlivo90 : LUSSO E SUPERCAR/6 - Maserati, quando il Tridente è tagliato su misura - viaggiareonthe1 : Lusso e supercar/5 - Rolls-Royce, la summa del Bespoke - zazoomblog : Lusso e supercar-3 - Lamborghini quando il Toro è su misura - #Lusso #supercar-3 #Lamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Lusso supercar Bollo auto: pagalo in semplici mosse ed evita sanzioni! Le macchine di lusso e le supercar sono tassate ancora di più , come potrete vedere dall'articolo. Si parla, in questi casi, del cosiddetto superbollo . Come vedete, le macchine ecologiche sono molto ...

Oggetti del desiderio: quando sostenibilità e spirito green sposano il lusso Per i fan del marchio Amg è offerta la supercar 53 4matic. Loading... La potenza spazia, a seconda ... Quanto costa? Il lusso si paga: la gamma parte da oltre 117mila euro fino a quasi 175mila euro ...

Lusso e supercar, le personalizzazioni della Ferrri Quattroruote Le ultime Lamborghini Aventador della storia affondate assieme alla nave carica di supercar Nonostante tutti i tentativi non è stato possibile salvare la nave cargo Felicity Ace, che aveva a bordo diverse supercar, e che è affondata nella ... a brand premium come Audi (1.900 unità), e di ...

Lusso e supercar/7 - Bentley, i segreti delle Mulliner on demand Gli stessi che portano la Bentley a essere, già dagli anni 30, un sotto brand della Rolls - Royce per finire, nel 1998, sotto l'ombrello Volkswagen. Oggi, le vetture made in Crewe sono tra le preferit ...

Le macchine die lesono tassate ancora di più , come potrete vedere dall'articolo. Si parla, in questi casi, del cosiddetto superbollo . Come vedete, le macchine ecologiche sono molto ...Per i fan del marchio Amg è offerta la53 4matic. Loading... La potenza spazia, a seconda ... Quanto costa? Ilsi paga: la gamma parte da oltre 117mila euro fino a quasi 175mila euro ...Nonostante tutti i tentativi non è stato possibile salvare la nave cargo Felicity Ace, che aveva a bordo diverse supercar, e che è affondata nella ... a brand premium come Audi (1.900 unità), e di ...Gli stessi che portano la Bentley a essere, già dagli anni 30, un sotto brand della Rolls - Royce per finire, nel 1998, sotto l'ombrello Volkswagen. Oggi, le vetture made in Crewe sono tra le preferit ...