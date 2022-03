L’Unione Europea accetta la candidatura dell’Ucraina come Paese membro. Condanna all’aggressione russa (Di martedì 1 marzo 2022) L’Unione Europea risponde al Presidente ucraino Zelensky prendendo una posizione netta a sostegno dell’Ucraino. Non solo attraverso le parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola, ma anche nei fatti approvando risoluzioni a sostegno del Paese offeso, compresa anche l’accettazione della candidatura ad entrare a far pare delL’Unione Europea. Sono ore difficili quelle che sta vivendo l’Ucraina, le forze di attacco russe si stanno avvicinando sempre più a Kiev, sol poche ore fa è stata abbattuta la torre della tv ucraina, un’azione che ha generato un blocco delle trasmissioni. Che le truppe russe siano arrivate a Kiev lo confermano le parole del Premier Draghi, che alle Camere ha riferito: “Io lavoro per la pace, ma oggi è difficile, chi ha 60 km di blindati ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022)risponde al Presidente ucraino Zelensky prendendo una posizione netta a sostegno dell’Ucraino. Non solo attraverso le parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola, ma anche nei fatti approvando risoluzioni a sostegno deloffeso, compresa anche l’zione dellaad entrare a far pare del. Sono ore difficili quelle che sta vivendo l’Ucraina, le forze di attacco russe si stanno avvicinando sempre più a Kiev, sol poche ore fa è stata abbattuta la torre della tv ucraina, un’azione che ha generato un blocco delle trasmissioni. Che le truppe russe siano arrivate a Kiev lo confermano le parole del Premier Draghi, che alle Camere ha riferito: “Io lavoro per la pace, ma oggi è difficile, chi ha 60 km di blindati ...

