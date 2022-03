Lulù Selassié attacca sua sorella Jessica e l’accusa di voler vincere il GF (Di martedì 1 marzo 2022) Le accuse di Lulù Selassié Nelle ultime ore a schierarsi contro Jessica è stata nientemeno che sua sorella Lulù Selassié. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Ieri sera, durante la diretta del GF Vip 6, è stata mostrata la linea della vita di Jessica. Durante la chiacchierata la Principessa ha fatto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 1 marzo 2022) Le accuse diNelle ultime ore a schierarsi controè stata nientemeno che sua. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Ieri sera, durante la diretta del GF Vip 6, è stata mostrata la linea della vita di. Durante la chiacchierata la Principessa ha fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

Durante la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip , c'è stato la linea della vita di Jessica Selassié , la più grande delle principesse etiope, protagoniste con Lulù e Clarissa della sesta edizione del reality show targato Mediaset. Nel blocco dedicato a Jessica , la ragazza ha parlato della ...

