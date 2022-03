Lulù accusa Jessica di voler vincere il GF Vip e l’attacca: “Ha portato un messaggio orribile!” – VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Lulù, dopo aver sentito il racconto della linea della vita di Jessica al Grande Fratello Vip, si è sfogata con Miriana puntando il dito contro la sorella maggiore per averla fatta passare, insieme a Clarissa, per quella che non è. Lulù accusa Jessica di voler vincere il GF Vip e l’attacca Colpa mia, colpa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 1 marzo 2022), dopo aver sentito il racconto della linea della vita dial Grande Fratello Vip, si è sfogata con Miriana puntando il dito contro la sorella maggiore per averla fatta passare, insieme a Clarissa, per quella che non è.diil GF Vip eColpa mia, colpa di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

