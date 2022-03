L’Ucraina sotto le bombe. L’avanzata russa prosegue: colonna militare lunga 60 km verso Kiev. Dura risposta Ue (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km sta marciando verso la capitale delL’Ucraina Kiev, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la Bielorussia e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto e Kharkiv, la seconda città del paese, è pesantemente sotto attacco. Il sindaco di Kiev avverte: non possiamo resistere a lungo. Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nelL’Ucraina meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe russe. 13.00 – L’interprete della Cnn piange mentre traduce le parole di ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km sta marciandola capitale del, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la Bielorussia e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto e Kharkiv, la seconda città del paese, è pesantementeattacco. Il sindaco diavverte: non possiamo resistere a lungo. Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nelmeridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe russe. 13.00 – L’interprete della Cnn piange mentre traduce le parole di ...

