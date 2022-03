Love is in the air, trama 1° marzo: una richiesta inaspettata (Di martedì 1 marzo 2022) La piccola Kiraz, a Love is in the air, stupirà Eda e Serkan. La coppia sta attraversando una pesante crisi legata alla Art Life e Bolat ha sacrificato le proprie quote della società pur di non licenziare i dipendenti e assicurare continuità al progetto italiano della moglie. Quest'ultima, quando Serkan le ha annunciato la sua decisione, è rimasta profondamente colpita e ha abbracciato il consorte in segno di amore e gratitudine. Il giorno successivo, come racconta la trama della soap opera di Canale 5 di oggi, martedì 1° marzo, la famiglia Bolat sarà riunita e Kiraz lascerà i suoi genitori senza parole. La piccola, infatti, confiderà a Eda e a Serkan di aver deciso di fare il medico per creare un fratellino. L'architetto reagirà con gioia, mentre la Yildiz proverà a ridimensionare l'entusiasmo del marito e della ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022) La piccola Kiraz, ais in the air, stupirà Eda e Serkan. La coppia sta attraversando una pesante crisi legata alla Art Life e Bolat ha sacrificato le proprie quote della società pur di non licenziare i dipendenti e assicurare continuità al progetto italiano della moglie. Quest'ultima, quando Serkan le ha annunciato la sua decisione, è rimasta profondamente colpita e ha abbracciato il consorte in segno di amore e gratitudine. Il giorno successivo, come racconta ladella soap opera di Canale 5 di oggi, martedì 1°, la famiglia Bolat sarà riunita e Kiraz lascerà i suoi genitori senza parole. La piccola, infatti, confiderà a Eda e a Serkan di aver deciso di fare il medico per creare un fratellino. L'architetto reagirà con gioia, mentre la Yildiz proverà a ridimensionare l'entusiasmo del marito e della ...

Advertising

AmiciUfficiale : Lo sguardo attento dei giudici è tutto per Luigi che ha deciso di dedicare questo pezzo alla sua famiglia lontana i… - saucenaopls : @13xFf @WankHot ????????????????: H-Anime ??????????: Shigokare: Ecchi na Joshi Daisei to Doki x2 Love Lesson!! The Animation ??… - _anistonx_ : @share_the_love_ grazie ?? - zazoomblog : Beautiful Una Vita Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 1 Marzo 2022 - #Beautiful #Anticipazioni:… - cristinalove79 : RT @_GianLuca_: Più bello della Canzone solo il Video: Tears For Fears - Sowing The Seeds Of Love -