Love Is In The Air, Anticipazioni Puntate 7-11 Marzo 2022: Eda è Incinta! (Di martedì 1 marzo 2022) Love Is In The Air, Anticipazioni Puntate dal 7 all’11 Marzo 2022: Eda scopre di essere incinta e lo svela a Serkan, mentre quest’ultimo inizia il suo nuovo lavoro per continuare ad aiutare la famiglia… Nella settimana dal 7 all’11 Marzo 2022 a Love Is In The Air, Eda ha una notizia molto importante da dare a Serkan. Bolat, intanto, decide di agire per non far finire la sua famiglia in povertà, e prende una decisione che cambia radicalmente la sua vita, anche se non ottiene subito il consenso di Eda. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti? Il viaggio di nozze di Eda e Serkan finisce in maniera piuttosto brusca. La Yildiz, infatti, usa la carta di ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 1 marzo 2022)Is In The Air,dal 7 all’11: Eda scopre di essere incinta e lo svela a Serkan, mentre quest’ultimo inizia il suo nuovo lavoro per continuare ad aiutare la famiglia… Nella settimana dal 7 all’11Is In The Air, Eda ha una notizia molto importante da dare a Serkan. Bolat, intanto, decide di agire per non far finire la sua famiglia in povertà, e prende una decisione che cambia radicalmente la sua vita, anche se non ottiene subito il consenso di Eda. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Is In The Air: dove eravamo rimasti? Il viaggio di nozze di Eda e Serkan finisce in maniera piuttosto brusca. La Yildiz, infatti, usa la carta di ...

