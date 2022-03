Love is in the air anticipazioni dal 28 febbraio al 4 marzo 2022, la scelta di Serkan (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 scopriamo che ci sarà tensione tra Eda e Serkan a causa della bugia detta dalla Yildiz per quanto riguarda la Art Life . Kiraz è preoccupata per le discussioni dei suoi genitori e prende un’iniziativa per tentare di sistemare le cose con l’aiuto del suo amico Can. Intanto crescono i sospetti di Eda e Serkan nei confronti di Melo e Burak e ne parlano tra di loro. Seguite questi episodi anche in diretta streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity sempre alle 16:50 contemporaneamente a Canale 5. Tutto sulle puntate di Love is in the air dal 28 febbraio al 4 marzo 2022 Nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022 ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 marzo 2022) Nelle puntate diis in the air in onda dal 28al 4scopriamo che ci sarà tensione tra Eda ea causa della bugia detta dalla Yildiz per quanto riguarda la Art Life . Kiraz è preoccupata per le discussioni dei suoi genitori e prende un’iniziativa per tentare di sistemare le cose con l’aiuto del suo amico Can. Intanto crescono i sospetti di Eda enei confronti di Melo e Burak e ne parlano tra di loro. Seguite questi episodi anche in diretta streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity sempre alle 16:50 contemporaneamente a Canale 5. Tutto sulle puntate diis in the air dal 28al 4Nella puntata di lunedì 28...

Advertising

raicinque : Martedì 21.15 #Rai5 film #DoppioAudio #SenzaInterruzioniPubblicitarie 1 marzo??'La ragazza dei tulipani' #Chadwick 8… - AmiciUfficiale : Lo sguardo attento dei giudici è tutto per Luigi che ha deciso di dedicare questo pezzo alla sua famiglia lontana i… - dorta_francesco : Dai un'occhiata a single All the love that I can, la mia nuova opera distribuita da TuneCore e disponibile su iTune… - whataboutgiuls_ : AMERICANE, IO VENGO IN PACE..VEDETE DI TRATTARMI BENE LOUIS STASERA PERCHÉ ALTRIMENTI V PIGLIJ A PACCR. AMERICANS,… - ParliamoDiNews : Love is in the air: anticipazioni 2 marzo 2022, trama puntata #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy… -