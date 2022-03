Love is in the air, anticipazioni 2 marzo: la vita dopo l’addio di Serkan (Di martedì 1 marzo 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 2 marzo. Addio Serkan, Eda ancora non conosce la tremenda verità. Serkan ha abbandonato la Art Life per salvare il progetto di Eda in Italia, ma sua moglie è all’oscuro del sacrificio che il Bolat è stato costretto a fare. Ora è tempo che lei lo venga a sapere. anticipazioni Love is in the airSerkan ha scoperto che lo studio di architettura è in fallimento. I fondi sono tutti bloccati e non c’è abbastanza denaro per ripagare i prestiti avuti dalle banche. Piril sperava di risolvere tutto nel giro di un paio di giorni, ma così non è stato. La luna di miele di Eda e Serkan è stata rovinata: i due sono tornati in anticipo e senza i ... Leggi su vesuvius (Di martedì 1 marzo 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di mercoledì 2. Addio, Eda ancora non conosce la tremenda verità.ha abbandonato la Art Life per salvare il progetto di Eda in Italia, ma sua moglie è all’oscuro del sacrificio che il Bolat è stato costretto a fare. Ora è tempo che lei lo venga a sapere.is in the airha scoperto che lo studio di architettura è in fallimento. I fondi sono tutti bloccati e non c’è abbastanza denaro per ripagare i prestiti avuti dalle banche. Piril sperava di risolvere tutto nel giro di un paio di giorni, ma così non è stato. La luna di miele di Eda eè stata rovinata: i due sono tornati in anticipo e senza i ...

