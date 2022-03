L’onda d’urto cosmica più grande mai scoperta nell’Universo (Di martedì 1 marzo 2022) Un team internazionale di astronomi ha catturato e analizzato, tramite il radiotelescopio sudafricano MeerKat, immagini dettagliate della più grande onda d’urto cosmica visibile dalla Terra. Anzi, le onde sono due… Tanto per capirci, questo tipo di onde d’urto cosmiche sono più estese della nostra galassia e si riverberanno attraverso tutto l’Universo. L’immensa onda d’urto che si riverbera nell’Universo (captured) – curiosauro.itLe onde d’urto provocate delle collisioni di ammassi di galassie Il nostro Universo è ricco di galassie che, però, non sono distribuite uniformemente. Di norma, la materia tende a concentrarsi in zone precise, cioè in strutture più o meno organizzate, circondate dal vuoto. Le più grandi di queste strutture sono infatti chiamate ammassi di ... Leggi su curiosauro (Di martedì 1 marzo 2022) Un team internazionale di astronomi ha catturato e analizzato, tramite il radiotelescopio sudafricano MeerKat, immagini dettagliate della piùondavisibile dalla Terra. Anzi, le onde sono due… Tanto per capirci, questo tipo di ondecosmiche sono più estese della nostra galassia e si riverberanno attraverso tutto l’Universo. L’immensa ondache si riverbera(captured) – curiosauro.itLe ondeprovocate delle collisioni di ammassi di galassie Il nostro Universo è ricco di galassie che, però, non sono distribuite uniformemente. Di norma, la materia tende a concentrarsi in zone precise, cioè in strutture più o meno organizzate, circondate dal vuoto. Le più grandi di queste strutture sono infatti chiamate ammassi di ...

