Lollobrigida (FdI): «Sull’Ucraina noi sosteniamo il governo Draghi ma i grillini sono filorussi» (Di martedì 1 marzo 2022) «La risoluzione sulla guerra in Ucraina contiene i punti da noi segnalati: la ferma condanna per l’aggressione da parte del governo di Putin, un meccanismo di compensazione degli effetti delle sanzioni alla Russia, il diritto di accoglienza per i rifugiati. E in più condividiamo la necessità di interventi di natura economica e gli aiuti alla difesa degli ucraini. Se tutto ciò resterà nel testo sino all’ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole». Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida in un’intervista a La Repubblica spiega la posizione di FdI e punta il dito contro i grillini. «Noi siamo sempre stati convinti della necessità che l’Europa lavorasse a una pace secolare con la Russia». Ma «nel momento in cui la situazione degenera bisogna evitare ambiguità di ogni genere. La commissione Esteri del Senato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022) «La risoluzione sulla guerra in Ucraina contiene i punti da noi segnalati: la ferma condanna per l’aggressione da parte deldi Putin, un meccanismo di compensazione degli effetti delle sanzioni alla Russia, il diritto di accoglienza per i rifugiati. E in più condividiamo la necessità di interventi di natura economica e gli aiuti alla difesa degli ucraini. Se tutto ciò resterà nel testo sino all’ultimo, ci sarà il nostro voto favorevole». Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francescoin un’intervista a La Repubblica spiega la posizione di FdI e punta il dito contro i. «Noi siamo sempre stati convinti della necessità che l’Europa lavorasse a una pace secolare con la Russia». Ma «nel momento in cui la situazione degenera bisogna evitare ambiguità di ogni genere. La commissione Esteri del Senato ...

