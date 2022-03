Lo Spartak Mosca contro Uefa e Fifa: «I nostri sforzi in Europa League vanificati per ragioni non sportive» (Di martedì 1 marzo 2022) «Uefa e Fifa hanno deciso di escluderci dall’attuale fase finale dell’Europa League. Ciò significa che i nostri ottavi di finale contro il Lipsia non andranno in scena come previsto. Questo verdetto è collegato alla posizione delle organizzazioni sui recenti eventi che hanno avuto luogo in Ucraina». Così recita una nota pubblicata dallo Spartak Mosca dopo la decisione della Uefa e della Fifa di sospendere i club russi dalle competizioni internazionali. «La recente decisione presa da Uefa e Fifa, sebbene prevista, è estremamente sconvolgente. Purtroppo gli sforzi che il nostro club ha fatto in Europa League sono stati ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) «hanno deciso di escluderci dall’attuale fase finale dell’. Ciò significa che iottavi di finaleil Lipsia non andranno in scena come previsto. Questo verdetto è collegato alla posizione delle organizzazioni sui recenti eventi che hanno avuto luogo in Ucraina». Così recita una nota pubblicata dallodopo la decisione dellae delladi sospendere i club russi dalle competizioni internazionali. «La recente decisione presa da, sebbene prevista, è estremamente sconvolgente. Purtroppo gliche il nostro club ha fatto insono stati ...

