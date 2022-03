Liverpool-Norwich City: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 1 marzo 2022) Avendo già raccolto un pezzo di argenteria nazionale in questa stagione, il Liverpool cercherà di avanzare ai quarti di finale di FA Cup quando il Norwich City farà visita ad Anfield mercoledì 2 marzo sera. I Reds hanno vinto un record di nona corona di EFL Cup domenica sconfiggendo il Chelsea in un teso calcio di rigore, mentre i Canaries più recentemente sono andati giù 2-0 a Southampton. Il calcio di inizio di Liverpool-Norwich City è previsto alle 21:15 Anteprima della partita Liverpool-Norwich City: a che punto sono le due squadre? Liverpool Jurgen Klopp ha certamente vinto la battaglia tattica con il connazionale Thomas Tuchel a Wembley, come la fede del capo dei Reds in Caoimhin Kelleher è stata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Avendo già raccolto un pezzo di argenteria nazionale in questa stagione, ilcercherà di avanzare ai quarti di finale di FA Cup quando ilfarà visita ad Anfield mercoledì 2 marzo sera. I Reds hanno vinto un record di nona corona di EFL Cup domenica sconfiggendo il Chelsea in un teso calcio di rigore, mentre i Canaries più recentemente sono andati giù 2-0 a Southampton. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre?Jurgen Klopp ha certamente vinto la battaglia tattica con il connazionale Thomas Tuchel a Wembley, come la fede del capo dei Reds in Caoimhin Kelleher è stata ...

Advertising

infobetting : Liverpool-Norwich (FA Cup, 2 marzo ore 21:15): formazioni, quote, pronostici - sportnotizie24 : #Liverpool-#Norwich, le probabili formazioni: Klopp vuole i quarti di Fa Cup - leonardosarti15 : @ncorrasco Bisogna puntare a rete più velocemente senza far girare troppo il pallone, a volte anche il grande Liver… - _avvocato : Ripeto: il Liverpool contro l’Inter non si è volontariamente impegnato, se non per qualche minuto giusto per fare d… - metalblanco1991 : RT @Danibe23: Detto questo, è incredibile l'ossessione di alcuni verso certi allenatori. Stasera hanno perso conte e Bielsa (a Liverpool, n… -