LIVE Milan-Inter, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: derby d’andata, vale la regola del gol in trasferta! (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Inter semifinale d’andata di Coppa Italia, spettacolare derby che vede riproporre la regola del gol in trasferta. I rossoneri, reduci dal pareggio in casa contro l’Udinese con il discusso gol di mano di Udogie, cercano pronto riscatto sul terreno della Coppa Italia. La squadra di Pioli è giunta alla semifinale dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi (2-1 ai supplementari) e la Lazio ai quarti, con un netto 3-0. Per quanto riguarda la formazione, Maignan dovrebbe andare in porta. Terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Centrali di difesa Romagnoli e Tomori. ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualesemifinaledi, spettacolareche vede riproporre ladel gol in trasferta. I rossoneri, reduci dal pareggio in casa contro l’Udinese con il discusso gol di mano di Udogie, cercano pronto riscatto sul terreno della. La squadra di Pioli è giunta alla semifinale dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi (2-1 ai supplementari) e la Lazio ai quarti, con un netto 3-0. Per quanto riguarda la formazione, Maignan dovrebbe andare in porta. Terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Centrali di difesa Romagnoli e Tomori. ...

Advertising

MilanTV : Vigilia di #derby: dalle 21 siamo LIVE con l'Inferno del lunedì insieme a @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo… - _AltroPensiero_ : RT @MilanTV: Vigilia di #derby: dalle 21 siamo LIVE con l'Inferno del lunedì insieme a @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti osp… - lucaserafini4 : RT @MilanTV: Vigilia di #derby: dalle 21 siamo LIVE con l'Inferno del lunedì insieme a @mauro_suma, @lucaserafini4, Mario Ielpo e tanti osp… - RafaelFarrugia : @NonEvoluto No è che lo usavo Twitter, poi per anni non l'ho nemmeno aperto poi quando si fermo Facebook ho ricomin… - AleCat_91 : PROCESSO AL CAMPIONATO LIVE: NATI PER VINCERE E AVSIM, FIORENTINA - JUVE... -