LIVE Milan-Inter 0-0, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: destro di Leao (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Si scaldano gli uomini delle due panchine. 54? Inter in campo con un grande atteggiamento in questo secondo tempo. 52? Florenzi evita il giallo nonostante il fallo su Brozovic. 50? Si accende il Derby, destro di Leao ma vola Handanovic. 48? Colpo di testa di Dzeko che finisce alto. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Partita poco spettacolare che vede azioni sporadiche, meglio i rossoneri nella gestione del gioco e delle occasioni ma ancora la partita deve accendersi concretamente. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Milan-Inter 0-0. 43? Leao prova il l’assist per Krunic, ma il pallone è corto. 41? Cross di Perisic che non trova compagni in area di rigore. 39? Krunic dentro l’area di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? Si scaldano gli uomini delle due panchine. 54?in campo con un grande atteggiamento in questo secondo tempo. 52? Florenzi evita il giallo nonostante il fallo su Brozovic. 50? Si accende il Derby,dima vola Handanovic. 48? Colpo di testa di Dzeko che finisce alto. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Partita poco spettacolare che vede azioni sporadiche, meglio i rossoneri nella gestione del gioco e delle occasioni ma ancora la partita deve accendersi concretamente. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,0-0. 43?prova il l’assist per Krunic, ma il pallone è corto. 41? Cross di Perisic che non trova compagni in area di rigore. 39? Krunic dentro l’area di ...

glbskripkbcgm : MILAN vs INTER EN VIVO TREMENDA SEMIFINAL DE COPPA ITALIA LIVE LINK ?? - glbskripkbcgm : MILAN vs INTER EN VIVO TREMENDA SEMIFINAL DE COPPA ITALIA LIVE LINK ?? - cmdotcom : Milan-Inter, la MOVIOLA LIVE: Giroud chiede un rigore per un contatto con Skriniar - RobertoBalest11 : RT @internewsit: E' cominciato il secondo tempo di #MilanInter Arriverà la scossa per i nerazzurri dopo i primi 45 minuti? - - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: MILAN vs INTER EN VIVO TREMENDA SEMIFINAL DE COPPA ITALIA LIVE LINK ?? -