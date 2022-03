LIVE – Fiorentina-Juventus, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro la Fiorentina nel match valevole la semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022. Nella giornata odierna, martedì 1 marzo, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) La, dopo un girone di andata sotto le aspettative, vuole provare a ritrovare il sorriso contro lanel match valevole la semifinale di andata di Coppa Italia 2021/2022. Nella giornata odierna, martedì 1 marzo, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.

