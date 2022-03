Lipsia | Mintzlaff | «Speravamo che l’UEFA annullasse la gara con lo Spartak»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 marzo 2022) Oliver, amministratore delegato del, ha parlato della decisione deldi escludere loMosca dall'Europa League Oliver, ad del, ha parlato in conferenza stampa della decisione di UEFA e FIFA di escludere i club russi e la Nazionale da qualsiasi competizione. LE PAROLE – «Siamo tutti profondamente scioccati dagli eventi che stanno accadendo in questa guerra. Abbiamo notato in questi giorni che ci sono state diverse discussioni in merito al comportamento tenuto dal nostro club. Ci chiedevamo se boicottare fosse la cosa giusta da fare, lo sport dovrebbe unire ed eravamo d'accordo, così come voleva Ceferin, cheprendesse la decisione di annullare la partita».