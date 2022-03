L’intervento della giornalista ucraina Daria Kaleniuk che lascia di sasso Boris Johnson | VIDEO (Di martedì 1 marzo 2022) Daria Kaleniuk è una giornalista ucraina, al vertice della Autorità anti-corruzione del Paese, e il suo intervento di fronte al primo ministro del Regno Unito Boris Johnson a Varsavia sta facendo il giro del mondo. In Polonia l’inquilino del numero 10 di Downing Street ha ascoltato le parole della donna: “I bambini e le donne ucraine hanno paura per le bombe e i missili che arrivano dal cielo. Stiamo chiedendo disperatamente alle nazione dell’Occidente di proteggere i nostri cieli. Abbiamo chiesto una No Fly Zone e ci avete risposto che questo potrebbe portare alla Terza Guerra Mondiale. Ma qual è l’alternativa signor Presidente? Osservare? Qual è l’alternativa per una No Fly Zone? Come possono fare le donne ad attraversare il confine con dei bambini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022)è una, al verticeAutorità anti-corruzione del Paese, e il suo intervento di fronte al primo ministro del Regno Unitoa Varsavia sta facendo il giro del mondo. In Polonia l’inquilino del numero 10 di Downing Street ha ascoltato le paroledonna: “I bambini e le donne ucraine hanno paura per le bombe e i missili che arrivano dal cielo. Stiamo chiedendo disperatamente alle nazione dell’Occidente di proteggere i nostri cieli. Abbiamo chiesto una No Fly Zone e ci avete risposto che questo potrebbe portare alla Terza Guerra Mondiale. Ma qual è l’alternativa signor Presidente? Osservare? Qual è l’alternativa per una No Fly Zone? Come possono fare le donne ad attraversare il confine con dei bambini ...

