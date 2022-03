L' infarto economico indotto alla Russia di Putin

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 marzo 2022) Vladimirora la guerra ce l’ha anche in casa e riguarda la sua economia, messa sotto assedio dai paesi europei e occidentali. Quando nel 2019 si ipotizzava la sospensione dellarete di pagamenti internazionali Swift, l’allora primo ministro, il braccio destro diDmitri Medvedev, dichiarò che sarebbe stato come “un pugno in faccia: è una dichiarazione di guerra”. Ora siamo ben oltre. L’esclusione da Swift è solo una delle sanzioni imposte, il cui impatto complessivo è molto più dannoso di un cazzotto. E’ come se l’Occidente stesse provocando un arresto cardiocircolatorio all’economia russa. Oltre alle più ordinarie sanzioni a politici, oligarchi e società russe, le misure prese in risposta all’invasione dell’Ucraina puntano a paralizzare l’intera economia russa, sia ostacolando la ...