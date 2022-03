Lindsay Lohan ha firmato un contratto con Netflix | cosa sappiamo

(Di martedì 1 marzo 2022)continuerà a collaborare con. L’ex bambina prodigio di Hollywood è pronta a tornare alla ribalta con nuovi ruoli da protagonista. L’attrice è conosciuta principalmente per i suoi ruoli in commedie di successo tra cui Genitori in Trappola, Mean Girls, Herbie – Il super Maggiolino e Baciati dalla Sfortuna. Dopo una lunga assenza L'articolo

Chi è cresciuto negli anni 2000 non avrà di certo dimenticato Mean Girls , film cult che ha lanciato la carriera di Amanda Seyfried e che ha sottolineato ancor di più la presenza dinel panorama cinematografico. Sono trascorsi 18 anni da quando Mean Girls ha preso vita grazie alla regia di Mark Waters, ma negli anni non ha perso il suo smalto. E, ricordando il 2004, ...Tra le altre star che hanno creato i propri NFT ci sono Paris Hilton,, Grimes ed Emily Ratajkowski , che ha venduto una sua foto intitolata "Buying Myself Back: A Model for ...Lindsay Lohan continuerà a collaborare con Netflix. L’ex bambina prodigio di Hollywood è pronta a tornare alla ribalta con nuovi ruoli da protagonista. L’attrice è conosciuta principalmente per i suoi ...film cult che ha lanciato la carriera di Amanda Seyfried e che ha sottolineato ancor di più la presenza di Lindsay Lohan nel panorama cinematografico. Sono trascorsi 18 anni da quando Mean Girls ...