Lettera 50 primari | “Restiamo gratis dopo la pensione”

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “Siamo pronti a lavorare senza stipendio per 2 anni, per il bene del sistema sanitario”. E la proposta di un gruppo di medici, una cinquantina di luminari che, pur avendo raggiunto l’età della, vogliono ‘accompagnare’ il turn over, cioè aspettare che il sistema sanitario assuma i giovani per sostenerli e avviarli alla professione. A guidare questa proposta, spiegano i medici, è da una parte la passione per il proprio mestiere, dall’altra la paura che il pensionamento di tanti professionisti possa causare un vuoto nel sistema. Lo riporta ‘Il Sole 24 ore’. “Ricordiamoci che ci sono attualmente 12 mila medici in meno, questo è il nostro piccolo contributo”, sottolineano Nicola Mangialardi, del San Camillo di Roma, Carlo Antona dell’Università di Milano, Michele Battaglia, dell’Università di Bari, Francesco Musumeci, del San Camillo di Roma, ...