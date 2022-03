L'eredità, Francesca sbaglia 'casa': 'Ci vediamo in 'tribunale'' (Di martedì 1 marzo 2022) Primo marzo al cardiopalma a L'eredità, con Flavio Insinna che ha rischiato di dover congedare il campione del momento, Alessio. Il giovane diciottenne si è ritrovato al confronto a tempo assieme alla nuova concorrente Martina, riuscendo, però, ad avere la meglio e a guadagnarsi il terzo posto al Triello. Flavio Insinna, poco prima di partire con quella che si è rivelata una sorprendente Ghigliottina, ha fatto un appello ai telespettatori, parlando con il cuore in mano! L'eredità, Alessio scampa all'eliminazione: 'supersfida tutta impomatata' Per accedere al Triello, il giovane Alessio ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie perché non è riuscito a scovare le esatte definizioni al gioco del Parolone. Il ragazzo se l'è dovuta vedere con Martina al confronto a tempo, ma è riuscito a passare il turno. Prima di svelare le domande del Triello, Insinna ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 1 marzo 2022) Primo marzo al cardiopalma a L', con Flavio Insinna che ha rischiato di dover congedare il campione del momento, Alessio. Il giovane diciottenne si è ritrovato al confronto a tempo assieme alla nuova concorrente Martina, riuscendo, però, ad avere la meglio e a guadagnarsi il terzo posto al Triello. Flavio Insinna, poco prima di partire con quella che si è rivelata una sorprendente Ghigliottina, ha fatto un appello ai telespettatori, parlando con il cuore in mano! L', Alessio scampa all'eliminazione: 'supersfida tutta impomatata' Per accedere al Triello, il giovane Alessio ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie perché non è riuscito a scovare le esatte definizioni al gioco del Parolone. Il ragazzo se l'è dovuta vedere con Martina al confronto a tempo, ma è riuscito a passare il turno. Prima di svelare le domande del Triello, Insinna ...

