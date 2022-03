L’Eredità 1 marzo 2022, Francesca alla prima ghigliottina non indovina la parola (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di quest’oggi – 1 marzo 2022 – una nuova campionessa s’è presentata al gioco finale de L’Eredità: parliamo di Francesca. La giovane campionessa, alla sua prima ghigliottina, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di ben 230.000 euro dopo un percorso perfetto durante la scelta delle parole e così s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Chiamare Presidente Ci Vediamo Libertà Militare. E così la campionessa dagli occhi azzurri ha scelto come parola Casa, pur non dichiarandosi convinta al 100% della propra scelta. Ma non era Casa la parola scelta dagli autori ma bensì Tribunale. Queste le ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di quest’oggi – 1– una nuova campionessa s’è presentata al gioco finale de: parliamo di. La giovane campionessa,sua, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di ben 230.000 euro dopo un percorso perfetto durante la scelta delle parole e così s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Chiamare Presidente Ci Vediamo Libertà Militare. E così la campionessa dagli occhi azzurri ha scelto comeCasa, pur non dichiarandosi convinta al 100% della propra scelta. Ma non era Casa lascelta dagli autori ma bensì Tribunale. Queste le ...

