Lenovo al MWC 2022 | ecco le soluzione per il lavoro ibrido

(Di martedì 1 marzo 2022) Presentati al MWCnuovi dispositivi e soluzioniThinkPad, ThinkBook, ThinkVision, IdeaPad, tablet e Motorola, incentrate soprattutto sulIn occasione del MWCpresenta un portfolio di soluzioni e prodotti innovativi progettati per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso e. La lineup include un’ampia gamma di prodotti e soluzioni sofisticate che supportano la visione di, Smarter Technology for All.si impegna integrare funzionalità intelligenti nel proprio portfolio per rendere il mondo più connesso al maggior numero di persone – maggiori informazioni, comunicazione e collaborazione a livello globale.ThinkPad X13s: primo con Snapdragon ...

In occasione delha presentato il nuovo portfolio di laptop 2 - in - 1 convertibili e detachable, e un nuovo tablet. Con l'obiettivo di creare un mondo digitale più inclusivo dove sempre ...Oltre al primo ThinkPad con chip Snapdragon ,oggi al2022 di Barcellona ha svelato al pubblico le sue nuove serie di laptop IdeaPad Gaming 3i e IdeaPad Gaming 3 da 15 pollici e 16 pollici , ideali per i giovani appassionati di ...Ecco le soluzioni di Lenovo presentate al MWC 2022. Spaziano dal lavoro ibrido al gaming per un utilizzo a tutto tondo.Prosegue senza sosta la serrata di annunci in casa Lenovo che, dopo aver attenzionato varie categorie alla vigilia, ha inaugurato la presenza al MWC 2022 con prodotti invece destinati al gaming in qua ...