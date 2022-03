Lea Un nuovo giorno quarta puntata | trama 1 marzo 2022 su Rai 1

(Di martedì 1 marzo 2022) LEA UN. Martedì 1torna su Rai 1 la fiction con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE Lea Unepisodio 7 Segreti di famiglia. La richiesta di affidamento di Koljia viene respinta dal giudice ed è un duro colpo per Lea e Marco. Tra Viola e Luca nasce una simpatia speciale nonostante le condizioni di salute della ragazza stiano peggiorando. Nel frattempo Arturo, ferito per la fine della relazione con Lea, accoglie la proposta di intraprendere un tour con un cantante famoso che lo porterà lontano da Ferrara per alcuni mesi. Lea Un...

Possiamo dirlo senza possibilità di essere smentiti., un giornoè stato un successo. Un grande successo. Che stasera in tv vede la sua conclusione con l'ultima imperdibile puntata. L'appuntamento è, come sempre, alle 21.25 su Rai 1.