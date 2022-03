Lea – Un nuovo giorno | l’ultimo appuntamento con Anna Valle Trama e anticipazioni

(Di martedì 1 marzo 2022) Martedì 1 marzo 2022 si conclude la prima interessante stagione della nuova fiction dal titolo di Lea – Un. Nella prima serata di oggi a partire dalle ore 21:30 circa sulla rete ammiraglia della televisione pubblica vanno in onda gli ultimi due episodi della serie che ha visto come protagonisti gli attori, Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur. Come si concluderanno le vicende dell’infermiera Lea? Scoprilo nelledella puntata di oggi divisa nei due episodi dal titolo di Segreti di famiglia e Segni di speranza. Scopri ledella. Lea – Un: su Rai1 va in onda l’ultima puntata Il canale è pronto a svelare gli ultimi due episodi della fiction che ben ha figurato nella ...

Dopo il debutto e il successo ottenuto questa sera, martedì 1 marzo, su Rai 1 andrà in onda l'ultima e imperdibile puntata di- Ungiorno , la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Ma cosa succederà? Ci sarà un rappacificamento tra i due, che sulla carta ...Possiamo dirlo senza possibilità di essere smentiti., un giornoè stato un successo. Un grande successo. Che stasera in tv vede la sua conclusione con l'ultima imperdibile puntata. L'appuntamento è, come sempre, alle 21.25 su Rai 1. Dove ...Lea - Un nuovo giorno: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv con Anna Valle in onda su Rai 1 dall'8 febbraio 2022. Le info ...Continuano gli spettacoli di prosa al teatro comunale Lea Padovani di Montalto di Castro. Sabato 5 marzo, alle ore 21, Chiara Francini e Alessandro Federico in "Coppia aperta quasi spalancata". Si tr ...