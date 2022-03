Lea un nuovo giorno: le anticipazioni della quarta e ultima puntata (Di martedì 1 marzo 2022) Proprio quando tra Lea e Marco sembra essere tornato il sereno, il rapporto si incrina di nuovo: un colpo di scena inaspettato porterà infatti i due ex coniugi a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione. Comincia così la quarta e ultima puntata di Lea un giorno nuovo, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti, ambientata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara: Lea, un'infermiera pediatrica ben voluta da tutti, è riuscita a trasformare il dolore per la perdita di un figlio in amore ma il tormentato rapporto con l'ex marito, un pediatra di grande successo, continua a provocare tensioni e conflitti. Ecco cos'accadrà nei due episodi conclusivi in onda martedì 1° marzo. Lea un nuovo giorno, le anticipazioni ... Leggi su panorama (Di martedì 1 marzo 2022) Proprio quando tra Lea e Marco sembra essere tornato il sereno, il rapporto si incrina di: un colpo di scena inaspettato porterà infatti i due ex coniugi a fare chiarezza e rimetterà tutto in discussione. Comincia così ladi Lea un, la serie di Rai1 con Anna Valle e Giorgio Pasotti, ambientata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara: Lea, un'infermiera pediatrica ben voluta da tutti, è riuscita a trasformare il dolore per la perdita di un figlio in amore ma il tormentato rapporto con l'ex marito, un pediatra di grande successo, continua a provocare tensioni e conflitti. Ecco cos'accadrà nei due episodi conclusivi in onda martedì 1° marzo. Lea un, le...

